- Главная
- Новости
- Епископский совет Черногории отлучил политиков, принявших антицерковный закон от Церкви
Епископский совет Черногории отлучил политиков, принявших антицерковный закон от Церкви
Епископский совет Черногории, состоящий из всех епископов Сербской Православной Церкви, чьи епархии действуют на территории страны, заявил, что политики, проголосовавшие и продвигающие дискриминационный Закон о вероисповеданиях сами себя отлучили от Церкви.
Об этом сообщает Православие.ру.
«Принятие такого закона не служит честью и благословением ни тем, кто его предложил, ни тем, кто голосовал за него и провозгласил его. С сожалением констатируем, что те из них, кто относит себя к православным, исключили сами себя из Православной Церкви, и поэтому отлучены от Святых Таин. Благословляем нашему боголюбивому духовенству для них, по словам святого Петра Цетинского, «никакого дела церковного» не производить до их покаяния, о котором мы молимся» - подчеркнули архиереи в заявлении совета.
Церковь призывает власти и общественность Черногории установить диалог и «исправить то, что еще можно исправить до того, как конкретное применение этого Закона станет источником серьезных потрясений с непредсказуемыми последствиями».
Как сообщалось ранее, в ночь с 26 на 27 декабря Парламент Черногории принял законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.
Законопроект предусматривает изъятие у Сербской Православной Церкви и передачу в собственность государства объектов и земель, используемых религиозными общинами, в случае, если они принадлежали государству до 1 декабря 1918 года или если отсутствуют документы об их оформлении в качестве церковной собственности.