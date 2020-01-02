"Голос" требует отмены конкурса на должности в руководстве ГБР из-за нарушений процедуры

Партия "Голос" требует остановить объявленный 30 декабря 2019 года конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований (ГБР).

"Объявленный накануне праздников, 30 декабря, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов. Срок подачи истекает 3 января. Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот "конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

В партии заявляют, что конкурс должен найти лучших специалистов с соответствующим образованием, профессиональными и моральными качествами. Для этого сбор документов должен проводиться не менее 15 рабочих дней, что зафиксировано в части 2 главы ІІІ закона о ГБР.

"Голос" требует отменить решение об объявлении конкурса, поскольку нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса, и принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в ГБР, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов.

"Если исполняющая обязанности Государственного бюро расследований проигнорирует это требование, "Голос" будет обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке", - заявляют в партии.