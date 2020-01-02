Магазины Таиланда отказались от пластиковых пакетов

В магазинах Таиланда перестали выдавать покупателям целлофановые пакеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"Большие магазины розничной торговли в Таиланде перестали выдавать покупателям целлофановые пакеты, что является частью правительственной программы по снижению пластикового мусора", - пишут в издании

Так, около 25 тысяч магазинов, включая супермаркеты и универмаги, начиная со среды, прекратили выдавать покупателям одноразовые целлофановые пакеты.

Сообщается, что в Таиланде используют около 45 миллиардов целлофановых пакетов в год, что вызывает беспокойство о состоянии окружающей среды. Правительство страны обратилось к гражданам с призывом прекратить пользоваться ими.

"Загрязнение моря пластиком становится серьезной проблемой в этой стране. Зафиксировано уже несколько случаев, когда животные, например, дюгоны, погибали, случайно съев пластиковый мусор", - говорится в сообщении.