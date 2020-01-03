Адвокат Порошенко принес повестки следователям ГБР

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань пришел в Госбюро расследований с повестками в суд, чтобы вручить их следователям ведомства, говорится в сюжете 5 канала в четверг, 2 января.

Правозащитник утверждает, что бюро превратилось в инструмент для политических преследований. Также, по его словам, ни одна из повесток на допрос, которые ведомство отправляло Порошенко, не была доставлена в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, допрос Порошенко по делу о государственной измене перенесен со 2 на 24 января.

Сейчас экс-президент фигурирует в 14 делах ГБР. Дело по минским соглашениям было открыто в начале декабря 2019 года.