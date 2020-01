Появились слухи о новом фильме по «Гарри Поттеру»

С премьеры последней части саги о Гарри Поттере прошло почти девять лет («Дары смерти. Часть 2» вышли в 2011 году). С тех пор вышли две части «Фантастических тварей» и пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» (ее писала не сама Джоан Роулинг, а Джоан в соавторстве с Джеком Торном и Джоном Тиффани), премьера которой прошла в Лондоне в 2016 году.



Но фанаты поттерианы все еще надеются на продолжение истории про юных волшебников, и их надежды подпитывают слухи о новом фильме по «Гарри Поттеру», которые появляются с завидной регулярностью. Так, в прошлом году в сети даже был «трейлер» нового фильма с повзрослевшими героями, который оказался нарезкой из кадров из «Гарри Поттера» и других проектов с участием актеров, сыгравших главные роли. Фейковый трейлер посмотрели более 28 миллионов раз.









Об очередном новом фильме поттерианы сообщает и We Got This Covered — ресурс, который преимущественно публикует новости, связанные с популярными франшизами, в частности киновселенными DC и Marvel (на Reddit ресурс обвиняют в кликбейте и фейкньюс).



По слухам, сюжет новой картины будет разворачиваться спустя 20 лет после событий последних частей оригинальной саги, в проект вернется основная часть оригинального актерского состава, а сюжет будет во многом переплетаться с действием пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Центральными персонажами называют дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца, а также младшего сына Гарри Поттера — Альбуса Северуса, которого впервые показали в эпилоге второй части «Даров смерти».



Правда ли это? Скорее всего, нет. Но с учетом популярности франшизы (в 2017 году ее оценили в $25 миллиардов) — возможно все.