Оральный секс может закончиться некрозом полового органа

В авторитетном издании Visual Journal of Emergency Medicine вышла статья, посвященная необычному случаю развития инфекции. Как передает Men’s Health, 43-летний мужчина пострадал во время орального секса. Его партнер укусил мужчину за головку полового члена.



За пять дней состояние раны сильно ухудшилось. Появилась сильная боль, а ткани начали чернеть. Медики констатировали развивающийся некроз - клетки тела умирали. Врачам удалось спаси мужчину и от смерти, и от ампутации полового члена благодаря курсу мощных антибиотиков. Половой орган восстановил свой нормальный вид через месяц, хотя на головке члена остались деформации.



Если бы медики не купировали процесс, инфекция могла бы распространиться по телу, угрожая летальным исходом. Проблема в том, что в ротовой полости и на зубах обитает множество бактерий. И ряд из них отличается высокой патогенностью. Эти бактерии попали через рану внутрь органа, вызвав сильнейшее воспаление и отмирание ткани.

