Диетологи признали красную икру исключительно полезной

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Гузель Евстигнееву, в красной икре содержится целый набор жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), а также йод, фосфор, калий и кальций. В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова напоминает: красная икра - высокобелковый продукт, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.



В ней много жирных кислот омега-3. На фоне нехватки омега-3 возможно развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и отклонений репродуктивной системы. Однако избыточное потребление красной икры грозит рядом проблем. В частности, эксперты говорят о повышенном риске ослабления иммунитета, ускоренного старения, гипертонии и инсульта вследствие высокого содержания соли в продукте. Так, в банке красной икры весом 140 граммов содержится суточная норма соли.

