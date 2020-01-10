Любовь к прекрасному - ключ к долголетию и здоровью

Британские ученые узнали, как увеличить продолжительность жизни и улучшить состояние в пожилом возрасте. Оказывается, секрет кроется в любви к искусству. Люди, посещавшие музеи, концерты, театры 1-2 раза в год (кино не в счет), на 14% реже умирали за время наблюдений, пишет The Brussels Times. Более частое посещение указанных мест снижало риск смерти на 31%.



Известно, что в рамках исследования ученые проследили за 6710 людьми старше 50 лет. Наблюдение продолжалось 14 лет. Судя по всему, регулярное посещение картинных галерей и театров уменьшало показатели хронического стресса и депрессии, давало эмоциональные, когнитивные и социальные ресурсы.



Также у людей, интересующихся прекрасным, реже возникали проблемы с целью в жизни. Они лучше справлялись с регулированием эмоций, имели больший творческий потенциал. Все это позволяло им эффективно адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам.

