Долги украинцев за коммуналку выросли за месяц на 16,4%

В ноябре 2019 года задолженность населения за оплату коммунальных услуг увеличилась на 16,4% по сравнению с октябрем и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии), сообщает Госстат.

В целом в ноябре украинцы выплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,2 млрд грн (115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Больше всего оплатили коммуналку за ноябрь жители Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областей.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях (36-42% суммы начислений).

С начала года с населением заключено 63,7 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 492,7 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 286,5 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2019 составили 2044,7 грн.