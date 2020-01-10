Во вселенной Marvel появится супергерой-трансгендер

Кинокомпания Marvel Studios добавит в свою киновселенную первого супергероя-трансгендера. Об этом сообщил директор студии Кевин Фиг в Нью-Йоркской киноакадемии, пишет ВВС.



Во время разговора с фанатами киновселенной, один из участников спросил, есть ли у компании планы создать "ЛГБТ-персонажей", и Фиг ответил положительно.



Сообщается, что в 2020 году в ленте "Вечные" появятся персонаж-гей, а также герой с ограниченными возможностями - он будет плохо слышать.



Герой с азиатско-американскими корнями появится в лентах Шан-Чи и "Легенда о десяти кольцах.



По словам Фига, в компании хотят, чтобы "каждый член глобальной аудитории видел себя на экране".





