Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери

Актрису Молли Фицджеральд, известную по фильму «Первый мститель» (Captain America: The First Avenger), обвинили в убийстве матери в штате Канзас. Об этом сообщает TMZ.



По данным портала, Фицджеральд арестовали во вторник, 31 декабря, в Олейте, после того как полиция обнаружила ее 68-летнюю мать мертвой. Предположительно, женщина умерла от удара.



Суд по делу должен пройти в четверг, 2 января. Другие подробности не приводятся.

