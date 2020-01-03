Названы облегчающие похмелье средства

Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает портал Wiley Online Library.



Эксперты пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного воздействия спиртным. При этом специалисты уточнили, что спаржа может лишь облегчить похмелье, но не избавит от него полностью.



Ученые из университета Сунь Ят-Сена (Китай), в свою очередь, назвали лучшим средством от похмельного синдрома газированный сок лайма и лимона. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на Royal Society of Chemistry. Отмечается, что этот напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, расщепляющих ацетальдегид — токсичное химическое соединение, которое скапливается в организме и вызывает боль и тошноту.



Данными также поделились специалисты из Университета Калифорнии в Дэвисе, которые утверждают, что снять основные симптомы похмелья помогает корейский суп «Як-а-мейн». Исследование опубликовано на ACS. Отмечается, что суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука, представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после приема спиртных напитков.



Ранее эксперты рассказали, что при годовом воздержании от алкоголя существенно ускорятся процессы пищеварения и сжигания жира, благодаря чему уйдет лишний вес. По словам медиков, выпивавший ранее две порции алкоголя в день человек может легко похудеть на 20 килограммов за год при отказе от вредной привычки.

