Каждый удар Мейвезера в последних десяти боях приносил ему по 500 тысяч дол

Ушедший 2019 год позволил многим подвести итоги не только года, но и десятилетия.



Статистик Дэн Каноббио вывел оригинальную статистику, подсчитав, сколько заработал за последнее десятилетие самый богатый спортсмен мира – американец Флойд Мейвезер.



По его подсчетам, Мейвезер в период с 2010-го по 2017 год, пока не закончил карьеру, провел десять поединков.



В этих поединках Флойд выбросил 4270 ударов. Из них точными были 1833. Согласно подсчетам аналитика, Флойд заработал за эти бои 915 млн долларов. Это значит, что каждый точный удар приносил ему 499,2 тыс. долларов.

