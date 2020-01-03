На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами

В Килийском районе Одесской области жители двух сел обнаружили на свалке матрас, в который была спрятана крупная сумма денег. Об этом в четверг, 2 января, сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко в Facebook.



По его словам, после огласки о находке сразу несколько жителей села заявили, что деньги принадлежат им, однако доказать это никто не смог.



"Согласно требованиям законодательства, настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета", – написал Бойченко.



Он отметил, что деньги будут храниться в мэрии в течение полугода. Если за это время не удастся установить их владельца, деньги передадут людям, которые их нашли.



"Вместе с этим хочу опровергнуть байки. Найденная сумма это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов и не евро. Наши родные гривны", – сообщил Бойченко.



Он отметил, что о передаче денег на хранения был составлен соответствующий акт.

