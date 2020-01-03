WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

Популярный мессенджер WhatsApp перестал функционировать на устройствах с операционной системой Windows Phone.Об этом сообщает служба поддержки приложения.



Также сообщается, что с 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на iOS 8 или на более старой версии, не будет поддерживать WhatsApp, а также любое устройство на Android с версии 2.3.7 или более ранней версии.



Отмечается, что пользователи этих операционных систем не могут создавать новые учетные записи или повторно подтвердить существующие аккаунты в WhatsApp.



"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - говорится в сообщении.



К слову, в Украине, согласно исследованиям, мессенджером WhatsApp пользуются около 12% граждан.

