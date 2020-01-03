Милованов рассказал о причинах роста цен на нефть

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в пятницу, 3 января, сообщил, что цены на нефть выросли на 2-4% из-за ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом написал на своей странице в Facebook.



По его словам, азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением.



"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал министр.



На вопрос пользователя, каким образом это повлияет на экономику Украины Милованов написал, что "в целом пока не понятно", однако отметил, что рост цен на нефть негативно влияет на украинскую экономику.



Напомним, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара.



Как сообщалось, операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

