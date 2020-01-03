Украинцы в 2019 году больше продали валюты, чем купили

Население Украины в декабре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1668,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1487,1 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.



Таким образом в декабре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 181,5 млн долларов.



По данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая покупка составила 176,8 млн долларов.

