В Украине от осложнений гриппа умер человек – Минздрав

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщают о смерти от осложнений гриппа типа А человека из группы медицинского риска, который заболел 20 декабря 2019г.



"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019г больной умер, - говорится в обнародованном в пятницу на странице Центра в соцсети Фейсбук сообщении.



Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.



"Напоминаем: лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания… При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

