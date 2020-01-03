Байден потребовал от Трампа объяснений после убийства Сулеймани

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден потребовал объяснений от президента Дональда Трампа после того, как американские силы по его приказу нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".



"Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов, как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - подчеркнул Байден.



В своем заявлении он назвал атаку "огромным шагом в сторону эскалации в и без того опасном регионе".



Соперница Байдена по демократическим праймериз, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, назвала убийство Сулеймани "безответственным шагом".



"Сулеймани был убийцей, ответственным за гибель тысяч людей, в том числе сотен американцев. Однако этот безответственный шаг обостряет ситуацию с Ираном и повышает вероятность дальнейших смертей и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть предотвращение очередной дороги войны", - сказала она.



Ранее в конгрессе бурно отреагировали на ликвидацию США иранского генерала.



Напомним, накануне стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.



Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера "Аль-Кудс" иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.



В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда "Аль-Кудс" в Багдаде.

