Гончарук: по сообщениям на горячую линию правительства прекращена деятельность 15 игорных заведений

По сообщениям на правительственную горячую линию в период с 27 декабря 2019 года правоохранители прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений. Об этом написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.



"Наше правительство имеет четкую цель - побороть нелегальные "черные" и "серые" рынки, которые вредят экономике Украины. Это крайне необходимо для ее роста и развития. По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-го года правоохранители пресекли деятельность 15-ти нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу", - написал глава правительства.



Он напомнил, что звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 - бесплатные и поблагодарил всех украинцев за обращение.

