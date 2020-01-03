В Украине могут упростить услугу переноса мобильных номеров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), начала работу над упрощением порядка переноса абонентского номера между мобильными операторами.



Об этом сообщается на сайте НКРСИ.



"Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, начата работа над разработкой изменений к Порядоку предоставления услуг по переносу абонентских номеров. Основной целью таких изменений является упрощение для потребителя процедуры получения услуги по переносу абонентского номера (ППН), что позволит потребителям более свободно менять оператора телекоммуникаций, в сети которого они получают телекоммуникационные услуги ", - говорится в сообщении.



НКРСИ уже провела предварительные консультации с представителями операторов подвижной (мобильной) связи и союзы защиты прав потребителей. В частности, была представлена концептуальную модель изменений.



Так, предложенная концепция изменений предусматривает упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение ППН, а именно, представление заявления на ППН к одному субъекту - оператору-получателю (принцип единого окна "One Stop Shop process") с одновременной регистрацией такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора.



Кроме того, планируется уменьшить срок переноса абонентского номера до двух рабочих дней.



Также будет упрощен процесс идентификации абонента подача заявление на ППН.



По итогам консультаций было принято решение о необходимости продолжить работу над изменениями к Порядоку предоставления услуг по переносу абонентских номеров, после чего их обсудят на заседании НКРСИ.



Как сообщал Укринформ, услуга переноса номера от одного мобильного оператора к другому, смена оператора мобильной связи при сохранении своего номера, включая код(Mobile Number Portability, MNP), была введена в Украине 1 мая 2019 года.



По состоянию на 9 декабря 2019 года изменили мобильного оператора с сохранением номера уже более 35 тыс. абонентов.



Сейчас перенос абонентского номера происходит в течение 3 рабочих дней.



