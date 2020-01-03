В Украине ближайшие сутки будет без существенных осадков

В ближайшие сутки, 4 декабря, на территорию Украины будет поступать более влажный воздух. Как сообщает Укргидрометцентр, существенные осадки не ожидаются, лишь в Западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.



Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с, днем в Западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 ° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7 °.



В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, cамая низкая ночью 26,3° мороза в 1942 году.



В воскресенье, 5 января, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.



Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, в Западных областях местами порывы 15-20 м/с.Температура ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах 5-10 ° мороза.



В Киеве 5 января также местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 0-2 ° тепла.

