Рада разблокировала закон о продаже земли

На сайте ВР опубликована сравнительная таблица правок к закону о продаже сельскохозяйственной земли 2178-10. Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта. По регламенту, текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Значит, после появления сравнительной таблицы (то есть рассмотрения комитетом всех правок), голосование может произойти уже в первый пленарный день Рады - 14 января.

Об этом заявил советник премьера Алексея Гончарука Алексей Мушак.



"К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово "референдум" в таблице встречается 4178 раз. Чаще чем любое другое слово. ... Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка", - написал экс-нардеп от Блока Порошенко на своей странице в Facebook.

