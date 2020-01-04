Трибушная возглавит информационное вещание для жителей неподконтрольного Донбасса

Бывший главный редактор украинского телеканала "24" Елена Трибушная возглавит информационное вещание государственного русскоязычного телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Руководителем информационного вещания [нового русскоязычного телеканала для Донбасса] станет Елена Трибушная, бывший главный редактор канала "24", в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент", - проинформировала пресс-служба. При этом уточняется, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.



По словам Трибушной, телеканал будет работать с целью информационной реинтеграции жителей неподконтрольных территорий Украины. "Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - процитировало министерство заявление Трибушной.



Вместе с тем, в министерстве признали, что окончательную концепцию вещания нового канала еще не утвердили, это будет сделано после избрания руководителя. "Новый канал должен донести в своем эфире до людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит на Украине, и начать диалог с ними", - заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.



Назначение Трибушной вызвало неоднозначную реакцию на Украине. Так, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает, что "24" канал позволял себе обидные высказывания в сторону жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, и задается вопросом о том, какой политики, учитывая это, будет придерживаться Трибушная в ходе работы на новом канале.



Русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, Минкульт запустит в феврале. Как ранее заявлял Максимчук, на первом этапе канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания.



В начале 2015 года на Украине было анонсировано создание телеканала "Украина завтра", рассчитанного на зарубежную русскоязычную аудиторию. В октябре телеканал начал вещание под названием UATV. Вещание велось на украинском и русском языках каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами. По словам первого заместителя председателя Верховной рады Андрея Парубия, канал был создан с целью участия в информационной войне против "кремлевской пропаганды".



В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины сообщило, что UATV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В настоящее время канал в круглосуточном режиме транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - английском, арабском, крымско-татарском, русском и украинском. Именно на его базе и создается новый телеканал для жителей Донбасса.

