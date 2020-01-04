В ближайшие дни ожидается небольшой мокрый снег

В ближайшие сутки, 5 января, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения. Как сообщает Укргидрометцентр, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 января самая высокая температура днем была 8,4° тепла в 1925 году, самая низкая ночью 26,8° мороза в 1935 году.



В понедельник, 6 января, в юго-восточных областях мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, местами гололедица.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днём 1-6° мороза.



В Киеве 6 января будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

