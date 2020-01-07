ОП опубликовал фото встречи Зеленского с главой МИД Омана

Президент Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Омане встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику российско-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Девясила", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в ходе встречи Зеленский заявил, что "Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана".



Ранее сообщалось, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.



Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).



Ранее сообщалось, что Новый год президент встретил в Гуте, но оттуда он, по данным "Страны" улетел после праздников (а именно - 2 января самолетом из Ивано-Франковска на Киев), а затем, без лишней огласки, вылетел в Оман (это государство на Аравийском полуострове).



По данным "Страны", глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.



В распоряжении "Страны" оказались фото Владимира Зеленского, сделанные утром 5 января.



