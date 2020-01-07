Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока-2"

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes. "Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию десяти процентов украинской казны в костре", — отмечает издание.

В статье подчеркивается, что Украина, которую автор называет "европейской Венесуэлой" из-за слабой экономики после государственного переворота в 2014 году, добилась очень многого благодаря соглашению о транзите, поскольку налоги "Нафтогаза" составили в прошлом году 14 процентов от бюджетных поступлений.



При этом издание считает, что "газовая сделка" говорит о том, что Москва и Киев могут также прийти к дипломатическому решению конфликта в Донбассе.



В конце декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа на пять лет. По условиям достигнутых договоренностей, стороны отказались от исковых претензий, по которым еще не принято судебное решение. Согласно тексту соглашения, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

