Погода в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять гребень антициклона, погодные условия существенно не изменятся, сообщает Укргидрометцентр. Будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 января самая высокая температура днем была 8,0° в 1975г., самая низкая ночью -29,7° в 1935г.



В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.



В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

