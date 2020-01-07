Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством

Накануне праздника Рождества Христова Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к верующим со словом проповеди и поздравления. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Сердечно поздравляю всех Вас: боголюбивые архипастыри и пастыри, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, - верные чада нашей Святой Украинской Православной Церкви, - с большим мироспасительним праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - говорится в праздничном сообщении.



"Если мы в простоте и смирении будем искать Бога, своего Творца и Спасителя, Который уже пришел в мир и совершил подвиг нашего спасения, то и сегодня к каждому из нас Господь пошлет Своего Ангела или свою звезду, которые приведут нас ко Христу, нашему Творцу и Искупителю", - отметил Онуфрий.

