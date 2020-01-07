Меркель приедет в Россию 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом, чтобы обсудить Владимиром Путиным ряд двусторонних вопросов, а также актуальные темы международной повестки, сообщили в пресс-службе российского президента.



В ходе переговоров планируется поднять тему эскалации напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, а также ситуацию в Сирии и Ливии.



Стороны также планируют обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита в "нормандском формате".



Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что в составе немецкой делегации будет министр иностранных дел Хайко Маас.

