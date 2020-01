Объявлены победители премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили победителей 77-й премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Ведущим церемонии стал американский актер и комик Рики Джервейс, с ходу отпустивший несколько искрометных шуток про Голливуд и лицемерную woke-культуру. Например: «Если бы ИГИЛ (запрещенная террористическая организация. — Esquire) запустило стриминг-сервис, вы бы уже звонили своему агенту».

Квентин Тарантино получил приз за лучший сценарий к «Однажды в Голливуде», Брэд Питт — как лучший актер второго плана. Хоакин Феникс стал лучшим драматическим актером, но мрачная драма Тодда Филлипса проиграла «1917» Сэма Мендеса в главной номинации. «Брачная история» Ноа Баумбаха тоже пролетела в основных номинациях, получив всего одну награду (ее унесла с собой Лора Дерн как лучшая актриса второго плана).



«Наследники» от HBO стали лучшим драматическим сериалом, «Чернобыль» — лучший мини-сериал.



Вот полный список победителей.



Кино



Лучший драматический фильм



«1917»



«Ирландец»



«Джокер»



«Брачная история»



«Два папы»



Лучшая комедия или мюзикл



«Однажды в Голливуде»



«Рокетмен»



«Меня зовут Долемайт»



«Кролик Джоджо»



«Достать ножи»



Лучший актер в драматическом фильме



Кристиан Бейл («Ford против Ferrari»)



Антонио Бандерас («Боль и слава»)



Адам Драйвер («Брачная история»)



Хоакин Феникс («Джокер»)



Джонатан Прайс («Два папы»)



Лучший актер в комедии или мюзикле



Дэниел Крейг («Достать ножи»)



Тэрон Эджертон («Рокетмен»)



Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»)



Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»)



Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»)



Лучшая актриса в драматическом фильме



Синтиа Эриво («Гарриет»)



Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)



Сирша Ронан («Маленькие женщины»)



Шарлиз Терон («Скандал»)



Рене Зеллвегер («Джуди»)



Лучшая актриса в комедии или мюзикле



Ана де Армас («Достать ножи»)



Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»)



Бини Фелтштейн («Образование»)



Эмма Томпсон («В прямом эфире»)



Аквафина («Прощание»)



Лучший актер второго плана



Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)



Энтони Хопкинс («Два папы»)



Аль Пачино («Ирландец»)



Джо Пеши («Ирландец»)



Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)



Лучшая актриса второго плана



Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)



Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»)



Лора Дерн («Брачная история»)



Дженнифер Лопес («Стриптизерши»)



Марго Робби («Скандал»)



Лучший режиссер



Мартин Скорсезе («Ирландец»)



Тодд Филлипс («Джокер»)



Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)



Сэм Мендес («1917»)



Пон Джун-хо («Паразиты»)



Лучший сценарий



«Два папы»



«Однажды в Голливуде»



«Ирландец»



«Паразиты»



«Брачная история»



Лучший зарубежный фильм



«Паразиты»



«Портрет девушки в огне»



«Прощание»



«Отверженные»



«Боль и слава»



Лучший анимационный фильм



«Холодное сердце 2»



«Король Лев»



«Как приручить дракона 3»



«Потерянное звено»



«История игрушек 4»



Лучшая музыка



Александр Деспла («Маленькие женщины»)



Дэниел Пембертон («Сиротский Бруклин»)



Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)



Томас Ньюман («1917»)



Рэнди Ньюман («Брачная история»)



Лучшая песня



Beautiful Ghosts («Кошки»)



(I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)



Into the Unknown («Холодное сердце 2»)



Spirit («Король Лев»)



Stand Up («Гарриет»)



Телевидение



Лучший драматический сериал



«Большая маленькая ложь»



«Корона»



«Наследники»



«Убивая Еву»



«Утреннее шоу»



Лучший актер в драматическом сериале



Брайан Кокс («Наследники»)



Рами Малек («Мистер Робот»)



Тобайас Мензис («Корона»)



Билли Портер («Поза»)



Кит Харингтон («Игра престолов»)



Лучшая актриса в драматическом сериале



Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)



Оливия Колман («Корона»)



Джоди Комер («Убивая Еву»)



Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)



Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)



Лучший комедийный сериал



«Барри»



«Дрянь»



«Метод Комински»



«Политик»



«Удивительная миссис Мейзел»



Лучший актер в комедийном сериале



Майкл Дуглас («Метод Комински»)



Бен Платт («Политик»)



Пол Радд («Жизнь с самим собой»)



Билл Хейдер («Барри»)



Рами Юссеф («Рами»)



Лучшая актриса в комедийном сериале



Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)



Кирстен Данст («Как стать богом в центральной Флориде»)



Наташа Лионн («Жизнь матрешки»)



Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)



Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»)



Лучший телефильм или мини-сериал



«Уловка-22»



«Фосси/Вердон»



«Чернобыль»



«Самый громкий голос»



«Невероятное»



Лучший актер в телефильме или мини-сериале



Саша Барон Коэн («Шпион»)



Рассел Кроу («Самый громкий голос»)



Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)



Джаред Харрис («Чернобыль»)



Кристофер Эбботт («Уловка-22»)



Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале



Кейтлин Дивер («Невероятное»)



Джои Кинг («Притворство»)



Хелен Миррен («Екатерина Великая»)



Мерритт Уивер («Невероятное»)



Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)



Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме



Алан Аркин («Метод Комински»)



Киран Калкин («Наследники»)



Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)



Эндрю Скотт («Дрянь»)



Генри Уинклер («Барри»)



Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме



Патриша Аркетт («Притворство»)



Хелена Бонэм Картер («Корона»)



Тони Коллетт («Невероятное»)



Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь»)



Эмили Уотсон («Чернобыль»)