Медведчук заявил о стремительном росте долгов украинцев за газ и отопление

Долги граждан Украины за коммунальные услуги, преимущественно природный газ и отопление, стремительно растут из-за непомерно высоких тарифов. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.



"По данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 млрд гривен ($338 млн) до 60,1 млрд гривен ($2,54 млрд), то есть немногим больше, чем на 15%. И это за один месяц", - сообщил политик. Он подчеркнул, что фактически в среднем население платит менее 50% от общей суммы коммунальных платежей.



"Эти данные свидетельствуют о том, что унаследованная действующей властью от режима [президента Украины Петра] Порошенко политика тарифного геноцида перестает работать. Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКУ, выбирают покупку еды и лекарств", - пояснил Медведчук. Он подчеркнул, что власть на Украине ничего не делает для снижения тарифов. При этом согласие местных властей 20 городов страны снизить тарифы на газ на 30%, о чем ранее заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, - незначительный показатель в масштабах Украины.



"Пока власть демонстрирует свою полную импотенцию в экономической и социальной сферах. Команду, набранную из детского сада, надо немедленно менять", - считает политик.



В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес правительства за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги. Он напомнил, что кабмину поручалось разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". Он также подчеркивал, что "не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты" за услуги ЖКХ.



