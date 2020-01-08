Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону. Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований. Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны.

Ее стоимость составить семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.



Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, подчеркивает издание.



Помимо украинцев, нововведение также коснется канадцев и британцев.



Сейчас для граждан Украины, посещающих Евросоюз, в течение 90 суток действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. Экс-президент страны Петр Порошенко неоднократно называл это достижение одним из главных итогов своего пребывания у власти. При этом права на работу или учебу действующий безвизовый режим не дает.

