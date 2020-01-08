Зеленский рассказал Помпео о планах по установлению мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о планах украинского правительства по установлению мира в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи" Германия, Россия, Украина и Франция - ред.), а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, госсекретарь США "отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу".



Также сообщается, что Зеленский выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи Киеву в сфере безопасности.



Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. "Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - говорится в сообщении.



"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждаться в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США. Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников", - отмечается в сообщении.

