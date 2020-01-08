Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе

Лидер Сирии Башар Асад обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, которые угрожают мирному населению. Об этом сообщило во вторник агентство САНА со ссылкой на сообщение канцелярии главы сирийского государства.



"Была обсуждена подробно ситуация на севере Сирии и меры, которые принимает в этом регионе Турции", - отмечается в сообщении.

