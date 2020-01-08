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- Пограничники запретят въезд на Украину Митрошиной, чью лекцию пытались сорвать националисты
Пограничники запретят въезд на Украину Митрошиной, чью лекцию пытались сорвать националисты
Государственная пограничная служба запретит въезд на Украину российскому блогеру Митрошиной, встречу с которой националисты из движения "Відсіч" попытались сорвать вопросом о том, чей Крым и были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Причина запрета въезда - незаконное посещение "оккупированного" полуострова Крым.
"У россиянки Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - сообщила пресс-служба.
В результате конфликта, который возник 6 декабря на встрече Митрошиной с подписчиками в Киеве, было установлено, что россиянка посещала полуостров в 2017 году, въехав с территории России.