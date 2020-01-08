Пограничники запретят въезд на Украину Митрошиной, чью лекцию пытались сорвать националисты

Государственная пограничная служба запретит въезд на Украину российскому блогеру Митрошиной, встречу с которой националисты из движения "Відсіч" попытались сорвать вопросом о том, чей Крым и были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Причина запрета въезда - незаконное посещение "оккупированного" полуострова Крым.



"У россиянки Александры Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - сообщила пресс-служба.



В результате конфликта, который возник 6 декабря на встрече Митрошиной с подписчиками в Киеве, было установлено, что россиянка посещала полуостров в 2017 году, въехав с территории России.

