Парламент Испании утвердил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил во вторник в ходе второго голосования кандидатуру генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства страны.



Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, который прошел в воскресенье, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе состоялось второе голосование, в ходе которого уже было достаточно поддержки простого большинства парламентариев.



За кандидатуру генсека соцпартии проголосовали 167 депутатов, 165 - против, 18 - воздержались. Претендента на пост премьера, среди прочего, поддержала левая коалиция "Объединившись, мы можем". Ранее Санчес достиг соглашения с этой политической силой, которое предусматривает, что в кабмин во главе с лидером соцпартии войдут представители этой коалиции.



Таким образом, впервые в современной демократической истории Испании в стране будет сформировано коалиционное правительство.



Утверждение Санчеса премьером положило конец затянувшемуся политическому тупику в стране. Правительство Испании уже около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности, поскольку по итогам состоявшихся 28 апреля 2019 года выборов партиям так и не удалось договориться по формированию кабмина. В результате в стране было проведено еще одно голосование.



10 ноября в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась ИСРП. Тем не менее соцпартия не получила абсолютного большинства в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса на пост главы кабмина. ИСРП досталось 120 кресел в 350-местном парламенте.



Таким образом, для формирования правительства соцпартии нужно было заручиться поддержкой ряда других политических сил. Поспособствовать утверждению Санчеса премьером также решила партия "Левые республиканцы Каталонии", которая поддерживает независимость региона. Данная политическая сила согласилась воздержаться при голосовании по кандидатуре генсека ИСРП. Это стало возможным благодаря достижению соглашения между соцпартией и республиканцами, которое предусматривает проведение переговоров между центральным и региональным правительствами по каталонской проблеме.



Испания уже не в первый раз оказалась в политическом тупике. Ранее страна на протяжении более 10 месяцев жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться о формировании кабинета.



В конце 2015 года в Испании прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала консервативная Народная партия (НП), не получив абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Из-за того, что кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы. По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам.



Разблокировать тупиковую ситуацию в стране удалось благодаря решению федерального комитета ИСРП не голосовать против кандидата от НП Мариано Рахоя, а воздержаться по его кандидатуре в парламенте. Однако не все члены ИСРП, которая является традиционным конкурентом НП, были согласны идти на подобную уступку, что спровоцировало крупнейший внутрипартийный кризис в рядах социалистов и отставку Санчеса с поста генсека. Спустя некоторое время он был снова избран лидером этой партии.



Занять пост премьера главе ИСРП удалось лишь летом 2018 года после того, как испанский суд вынес вердикт по коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. Социалисты использовали это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.

