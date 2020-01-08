ДНР: силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса

Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах и вблизи пунктов пропуска в Донбассе, сообщил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов, а также в непосредственной близости от КПВВ (контрольных пунктов въезда/выезда. — Прим. ред.)", — сказал представитель Народной милиции.



По его словам, чтобы скрыть нарушения, украинские силовики глушат сигнал беспилотников миссии ОБСЕ.



"Все перечисленные выше нарушения отвода вооружения и препятствования деятельности миссии фиксируются в официальных отчетах СММ ОБСЕ", — добавил представитель ведомства.

