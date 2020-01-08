МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву

Министерство иностранных дел Украины надеется, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву побудит Россию выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" на встрече в Париже 9 декабря, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко.



Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.



"Мы ценим, что правительство ФРГ и лично канцлер поддерживает наше государство в отстаивании своей территориальной целостности и государственного суверенитета", - указала пресс-секретарь МИД Украины в ответ на запрос агентства УНН.



По ее словам, украинская сторона с немецкими коллегами находится в тесном контакте и координирует шаги по реализации минских договоренностей. "Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - добавила пресс-секретарь МИД Украины.



Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

