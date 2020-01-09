Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко с ситуацией вокруг УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связывает поражение Петра Порошенко на прошлогодних выборах президента Украины с его вмешательством в дела канонической Украинской православной церкви, положение которой при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, в целом, "меняется в лучшую сторону".



На Украине весной прошлого года прошли президентские выборы, в ходе которых артист Владимир Зеленский получил поддержку более чем 70% населения.



"Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела Церкви, которое господин Порошенко олицетворял. Его философия - жизненная, политическая - оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это, конечно, замечательно", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".

По его мнению, это свидетельствует "о мудрости православных украинцев, об их способности оставаться самими собой и выдерживать натиск со стороны".



В то же время с приходом Владимира Зеленского, по оценке предстоятеля Русской православной церкви, "многое меняется в лучшую сторону", хотя "кое-где есть, конечно, определенная инерция".



"Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы и в сфере российско-украинских отношений наметившаяся положительная динамика становилась все более и более мощной и приводила ко все более и более конкретным положительным последствиям", - заключил патриарх.

