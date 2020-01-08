Французский парламент начнет рассмотрение проекта пенсионной реформы 17 февраля

Проект пенсионной реформы, ставший причиной затяжной забастовки во Франции, будет представлен на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента) 17 февраля. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп в перерыве на переговорах с лидерами профсоюзов во французской столице, его заявление транслировал телеканал BFM TV.



"Проект реформы будет представлен на совете министров 24 января, после чего передан на рассмотрение Национального собрания 17 февраля", - рассказал Филипп. Он также отметил, что этот документ, уже переданный в Конституционный совет страны, может быть доработан по мере поступления конструктивных предложений от синдикатов.



Новый раунд переговоров, по словам Филиппа, состоится 10 января, на них будет обсуждаться в первую очередь предложение "Французской демократической конфедерации труда" (CFDT) о "конференции по финансированию" реформы, на которой профсоюзы, представители компаний и члены правительства должны затронуть именно финансовую сторону вопроса. В свою очередь генеральный секретарь синдиката UNSA Лоран Эскюр заявил после сегодняшней встречи с Филиппом, что в пятницу будет поднят вопрос и увеличения пенсионного возраста, ставший камнем преткновения. Он также подчеркнул, что "конференция" должна состояться до рассмотрения законопроекта Национальным собранием.



Глава правительства был сдержан в оценках результативности переговоров, состоявшихся во вторник, заявив, что они позволили "внести ясность в график дискуссий". В то же время во "Всеобщей конфедерации труда" (CGT) отмечают, что "выдвинутые [правительством] предложения не дают повода говорить об окончании забастовок". Глава "Французской конфедерации кадров" (CFE-CGC) Франсуа Оммерий заявил, что их "вполне конкретные предложения" были отвергнуты и, по сути, "никакого прогресса достигнуто не было". Генеральный секретарь CFDT Лоран Бержер заявил о признаках проявления большей открытости со стороны правительства по финансовой стороне реформы, но вместе с тем подчеркнул, что категорически против повышения пенсионного возраста и возможного принятия этой меры на пятничной встрече.

