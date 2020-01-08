Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли

Все люди на борту самолета "Боинг-737" "Международных авиалиний Украины", упавшего в Тегеране, погибли, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на чрезвычайную службу Ирана.

Самолет вылетел утром из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. Почти сразу диспетчеры потеряли с ним связь. Одна из версий крушения – техническая неисправность. Самолет упал в сельскохозяйственном районе к юго-западу от иранской столицы.

На момент написания текста спасатели пытаются подсчитать количество погибших. По последним данным, их не менее 170. Посольство в Тегеране выясняет, были ли на борту граждане России.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран запустил ракеты по американским базам в Ираке.