Зерно пшеницы твердых и мягких сортов: особенности, польза, эксплуатация

Семена посевной пшеницы мягких и твердых сортов одинаково востребованы заказчиками. Выгодно покупать зерна оптом, но после выбора подходящей продукции. Твердая и мягкая пшеница отличаются друг от друга по ряду параметров. Первая содержит много каротиноидов и клейковины. Ее зерна твердые, стекловидного типа. А мягкие сорта пшеницы называют «обыкновенными». Они не привередливы к погодным условиям, устойчивы к морозам. Зерна — мучнистые, имеют полустекловидную структуру. Приобрести семена этой культуры оптом можно на сайте napasov.net по привлекательной стоимости.

О полезных свойствах

Зерна пшеницы твердых сортов содержат витамины и минералы, микроэлементы, сложные углеводы. И при умеренном употреблении изделий из пшеничной муки можно получить огромную пользу. Она распространяется на стимуляцию умственной деятельности и укрепление иммунитета, улучшение состояния нервной системы, кожи, волос и ногтей. Высокое содержание белка и клетчатки в муке твердых сортов помогает улучшить общее самочувствие.

Особенности применения

Использование муки зависит от клейковины. Чем выше ее содержание, тем качественнее тесто. В зернах пшеницы мягких сортов крахмал относительной крупный, нежный по консистенции. Поэтому и мука становится рассыпчатой, плохо поглощает влагу. Клейковины в ней очень мало. Конечный продукт (хлеб) имеет рыхлую структуру и сильно крошится. Изделия из такой муки очень быстро черствеют. Поэтому ее используют для выпечки тортов и пирожных, булок. Зерно пшеницы мягких сортов закупают предприятия, специализирующиеся на дальнейшей переработке сырья и выпечке десертов. Оно обогащено:

кобальтом;



кремнием;



молибденом;



железом;



витаминами;



медью и йодом;



калием и кальцием.

Из зерна твердых сортов делают муку с повышенным содержанием клейковины, которая характеризуется гигроскопичностью. Изделия из этого сырья надолго сохраняют мягкость, свежесть. Зерно содержит магний, марганец, йод, биотин, каротин и холин в больших количествах, витамины групп B и D. Макароны из «твердой» пшеницы пользуются особенной популярностью. Они не развариваются, не склеиваются, обладают хорошими вкусовыми свойствами. Поэтому при выборе зерна важно заранее определиться с целью его дальнейшего применения и ориентироваться на надежного поставщика. Оптовые продажи сырья — залог успешного, взаимовыгодного сотрудничества.