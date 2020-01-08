МАУ: вероятность ошибки экипажа упавшего в Тегеране Boeing минимальная

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) не видит среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа.



"Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", - заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский в среду.



По его словам, пилотировали рейс Владимир Японенко (командир), Алексей Наумкин (инструктор), Сергей Хоменко (второй пилот). На рейсе работали еще шесть бортпроводников. Перед вылетом экипаж отдыхал в гостинице.



"Мы приняли решение отменить полеты в Иран на определенный срок. Авиакомпания выполняет все предусмотренные международные процедуры", - заявил, в свою очередь, президент МАУ Евгений Дыхне.



Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.



Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

