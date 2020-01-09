Зеленский поручил Рябошапке открыть дело после крушения самолета МАУ в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский, который срочно возвращается из Омана в Киев, сообщил, что дал поручение генпрокурору Украины открыть уголовное производство из-за катастрофы МАУ. Об этом сообщает Telegram-канал Zelenskiy_official.



"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - говорится в сообщении президента.

