В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера

Второй "черный ящик" с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета обнаружен, начато расследование, сообщает иранское информагентство FARS со ссылкой на главу управления гражданской авиации Ирана.



"Команда следователей обнаружила второй "черный ящик", ранее был обнаружен первый ящик. Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование", - сказал глава управления.



Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли.

