Ненси Пелоси обвинила Трампа в провоцировании войны

Спикер палаты представителей в США Ненси Пелоси заявила, что администрация президента Дональда Трампа провоцирует начало новой войны после событий в Ираке. Об этом она сообщила в Twitter.



Так, чиновница говорит о "ненужных провокациях со стороны администрации и о том, что США и мир не могут позволить войне начаться".



Также Пелоси утверждает, что Соединенные Штаты следят за бомбардировками, а также обязуются обеспечить безопасность своих военнослужащих.

