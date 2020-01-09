Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании "МАУ", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ", - написал он в "Телеграмм-канале" в среду.



Как уточнил Гончарук, в состав группы для помощи в поисковой операции вошли, в частности, пять представителей Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, один представитель Госавиаслужбы и три представителя авиакомпании "МАУ".



В свою очередь. министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в Facebook, что будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний страны.



"Назвать точные причины трагедии можно будет только после официального расследования", - подчеркнул он.



Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.



Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

