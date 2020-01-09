Иран не отдаст Украине черные ящики самолета МАУ

Иран не намерен отдавать Украине черные ящики украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение утром в среду, 8 января. Об этом заявил глава организации гражданской авиации страны Али Абедзаде, сообщает Mehr. В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

В то же время, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев и Тегеран договорились координировать действия следственных групп, которые расследуют крушение самолета.



Украинский министр провел беседу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом относительно катастрофы.



"Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране", - написал Пристайок в Twitter.



Также появился комментарий американской авиационной корпорации Boeing.



“Это трагическое событие, и наши искренние мысли касаются экипажа, пассажиров и их семей. Мы контактируем с нашим клиентом авиакомпанией и стоим рядом с ними в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом”, - говорится в сообщении.



Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.



В связи с катастрофой украинским авиакомпаниям с 9 января временно запретят летать в Иран.

