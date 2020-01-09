В ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди

В четверг, 9 января в Украине местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Фейсбук. Так, в западных, северных и большинстве центральных областей днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков.

На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.



Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

